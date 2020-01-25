Январь 25th, 2020

Из-за глобального потепления птицы становятся агрессивнее

В частности, в Европе ученые уже наблюдают «гнездовую войну» между синицами и мухоловками-пеструшками.

Ученые из Университета Гронингена заявили о необычном влиянии глобального потепления на поведение птиц. По их словам, некоторые виды пернатых стали более жестокими и начали убивать своих сородичей.

- Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их всё больше конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения, — рассказали ученые.

По их словам, сейчас каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц в результате этой «гнездовой войны». Причина в том, что раннее возвращение пеструшек стало совпадать с периодом, когда синицы откладывают яйца. Отмечается, что ранее, когда сезоны размножения не совпадали, синицы и пеструшки очень редко конфликтовали друг с другом.

По словам ученых, такая же ситуация складывается и с другими видами птиц, что в итоге может сильно повлиять на их дальнейшее выживание и эволюцию.