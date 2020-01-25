Январь 25th, 2020

Дженнифер Энистон напугала кучу фанатов «Друзей», выпрыгивая из-за дивана (видео)

Дженнифер Энистон напугала кучу фанатов «Друзей», выпрыгивая из-за дивана на шоу.

Дженнифер Энистон провела выпуск «Шоу Эллен Дедженерес» — все потому что сама ведущая (по крайней мере так она сказала Энистон, но та ей не поверила) уехала менять водительские права. Воспользовавшись случаем, Энистон решила проникнуть на соседнюю съемочную площадку — именно там 10 лет снимали сериал «Друзья», а теперь это часть экспозиции Warner Brothers, по которой водят экскурсии.

Энистон решила прятаться за знаменитым диваном из кофейни Central Perk. Когда гости экскурсии садились на него, чтобы сфотографироваться, исполнительница роли Рэйчел выпрыгивала из-за дивана, шокируя фанатов шоу.

TheEllenShow

Перед сюрпризом посетителей экскурсии просили назвать любимого персонажа «Друзей». Не все ответы понравились Энистон: «Росс?! Кто сказал Росс?!» — крикнула она, выпрыгивая из-за спинки дивана в очередной раз. «Я притворюсь, что не слышала этого!», — отреагировала на реплики других гостей, сказавших, что они любят Фиби и Монику.

Не все фанаты поверили в то, что перед ними настоящая Энистон, кто-то даже предположил, что их разыгрывает человек в маске актрисы. Однако она успокоила поклонников: «Я просто здесь живу».