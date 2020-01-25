Январь 25th, 2020

Брэд Питт рассказал о своих отношениях с ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт, которые сыграли актера и верного каскадера в «Однажды в Голливуде», очень сблизились на съемочной площадке. Об этом Питт рассказал журналистам на красной дорожке SAG Awards.

Актеры настолько сблизились, что Лео начал шутливо называть Брэда «любовником».

«Любовник. Он называет меня «любовником». Это немного сбивает с толку, но я уже смирился», — пожал плечами Брэд.

Также он добавил, что на съемках актеры обычно становятся хорошими друзьями с похожим чувством юмора.

«Мы поддерживаем друг друга, уважаем друг друга, шутим вместе. Это работает. И все получается довольно просто», — рассказал он о сотрудничестве с Ди Каприо.

По информации, сам Питт называет своего коллегу ЛДК (по инициалам).