Бразилия отказалась от членства в ОПЕК и резко увеличит добычу нефти

Попытки ближневосточных монархий добиться к ОПЕК нового крупного игрока на нефтяном рынке, похоже, закончились ничем.Бразилия не планирует ни вступать в Организацию стран экспортеров нефти, ни участвовать в соглашении по ограничению добычи, заявил в пятницу министр энергетики и горнорудной промышленности Бенито Альберке.

По его словам, у бразильского правительства прямо противоположная цель — наращивать производство нефти и газа и войти в топ-5 мировых экспортеров энергоресурсов.

«Идея состоит в том, чтобы просто нарастить добычу и увеличить долю на международном рынке нефти и газа. Это не предполагает планов вступления в ОПЕК или в другие организации и группы производителей нефти и газа», — цитирует Альбукерке Bloomberg.

По его словам, Бразилия открыта для переговоров с участниками ОПЕК, но брать на себя какие-либо обязательства не считает нужным. «Мы не хотим ограничений, мы хотим увеличить нарастить нашу добычу», — подчеркнул министр.

О том, что Бразилия получила приглашение присоедниться к ОПЕК, в октябре прошлого года заявил президент Жаир Болсонару. Эта тема обсуждалась в ходе переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

Против выступила национальная нефтегазовая компания Petrobras, планы которой включают значительное расширение добычи.

По итогам 2019 года Бразилия впервые в истории стала нетто-экспортером нефти, качая больше 3 млн баррелей в день. Как отмечает Reuters, общий объем добычи превысил миллиард баррелей. Две трети обеспечили проекты на шельфе, запасы которого оцениваются в 30 млрд баррелей.

При текущих ценах разработках этих залежей рентабельна, и Бразилия входит в топ-3 стран мира по росту нефтедобычи: в 2020-м она добавит на рынок 459 тысяч баррелей дополнительных поставок ежедневно. Рост выше покажут только Норвегия (527 тысяч баррелей) и США (1,09 млн баррелей), прогнозирует Rystad Energy.

К 2030-му Petrobras может стать крупнейшей публичной нефтедобывающей компанией мира, считают эксперты.