Январь 25th, 2020

Археологи нашли Стоунхедж Гитлера в Польше

Около деревни Людвиковице Клодзки в Силезии, Польша, находится массивный бетонный десятиугольник на бетонных столбах высотой в десятть — пятнадцаць метров. Это было оставлено нацистами, но никто не знает, какова была его функция.

Скорее всего, это было основание незаконченной каменоломни, одного из многих проектов, заброшенных нацистами по всей Европе. Однако некоторые люди утверждают, что это была стартовая площадка для летающих тарелок, собранных нацистами с использованием чертежей пришельцев. Возможно, структура должна была направлять ничего не подозревающих жертв в недры НЛО, как муха в ловушку. Декагон расположен на вершине Project Riese, секретной серии туннелей, вырытых узниками концлагеря под польской деревней.

Другое не менее жуткое прозвище, данное этой структуре, — «Стоунхендж Гитлера» из-за его глыбовых колонн. Эта ассоциация с доисторическим памятником только добавляет еще один слой тайны к этой загадочной руине.