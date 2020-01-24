Январь 24th, 2020

ВСУ ответным огнем ликвидировали главу «Оборонпрома ДНР» Артема Вовка.

Об этом написал блогер под псевдонимом Necro Mancer и эти данные подтвердил журналист Юрий Бутусов в своем ФБ.

Данное событие имело место быть в конце октября 2017 года. но ввиду засекреченности данных боевиков о своих потерях информация всплыла лишь недавно.

На Приазовском направлении РСЗО террористов «Чебурашка» был выслежен украинской разведкой. Было принято решение уничтожить установку из минометов. В результате меткого попадания было уничтожено 4 боевика и еще 6 получили ранения.

Одним из погибших был глава «Оборонпрома ДНР» Артем Вовк.

«Если это миномет или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны, когда стреляет не более 1-2 орудий, и устанавливается лимит снарядов, поразить такую цель как 220-мм РСЗО и нанести такие потери – надо быть настоящим мастером стрельбы. Надеюсь, те, кто добился этого выдающегося успеха, выйдут на связь, такое достойно самых высших государственных наград и общественного признания», – написал Бутусов.

В сеть попало фото памятника террориста, на котором изображена и ракетная установка, которая стала местом гибели Артема Вовка и других кремлевских наемников.

На сайте «Миротворец» он уже числится как ликвидированный.



