ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение не объявлять режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом после двух дней консультация заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.«Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, ВОЗ в курсе случаев передачи 2019-nCoV от человека к человеку, «однако они ограничены семейными группами и работниками здравоохранения», которые лечили инфицированных пациентов.

ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо «более широкие ограничения на поездки и торговлю» с Китаем, подчеркнул Гебрейесус, посоветовав помнить «о простых вещах» — например, «необходимости мыть руки и прикрывать рот и нос при чихании».

Многое в отношении пневмонии остается неясным: это источник вируса, и то, как насколько легко он распространяется. В частности, пока нет свидетельств передачи коронавируса от человека к человеку вне пределов Китая, констатировал Гебрейесус.

Объявлять режим ЧС не рекомендовал профильный комитет ВОЗ. «Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ — сейчас пока еще не время», — председатель комитета Дидье Уссэн.

По последним данным, на четверг подтверждено заражение вирусом у 653 человек. Из них 639 — в материково Китае, двое в Гонконге, один Макао, два во Вьетнаме, два в Тайланде, три в Сингапуре и по одному в Японии, Южной Корее и США.

18 человек погибли, в семи китайских городах введен карантин с запретом на выезд без чрезвычайных обстоятельств для 23 миллионов китайцев.

В Канаде не менее пяти человек проверяют на заражение коронавирусом, в Шотландии — трех человек, каждый из которыйх посещал китайский Ухань, ставший эпицентром эпидемии. В Италии с подозрением на вирус госпитализирована певица, которая недавно вернулась из концертного тура по странам Востока и в том числе побывала в Ухане.