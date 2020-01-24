В космосе впервые обнаружили «кислородную» звезду

Звезда J0815+4729 из созвездия Рыси находится на расстоянии 5 тыс. световых лет от Земли. Ученые считают ее одной из самых старых и истощенных звезд, известных современной науке. Строение этой звезды позволяет ученым понять, что она была сформирована в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые проанализировали состав атмосферы J0815+4729 с помощью спектрометра телескопа из обсерватории Кека на Гавайях. Эта система позволяет узнать данные о наличии в атмосфере звезды 16 химических элементов, в том числе и кислорода.

Полученные данные показали, что в атмосфере было 10% от нынешних запасов углерода на Солнце, 8% — от количества азота на Солнце, и 3% — от запасов кислорода на Солнце. Ученые отмечают, что это гигантские показатели для древней и давно истощенной звезды.

При этом количество кальция или железа составляют одну миллионную от существующих солнечных запасов. Ученые отмечают, что пока нельзя сказать, по какой причине появилась такая разница в объемах разных веществ у этой звезды.