В гости к пингвинам: Марион Котийяр в Антарктиде защищала зверей

44-летняя актриса Марион Котийяр поделилась своими впечатлениями от поездки в Антарктиду вместе с экспедицией Greenpeace. Эту организацию Марион поддерживает уже около 20 лет и активно участвует в проектах экологов.

Марион Котийяр

Цель новой инициативы — защита Мирового океана, и французская актриса отправилась вместе с учеными на корабле Arctic Sunrise, чтобы обратить внимание на проблему загрязнения вод микропластиком. Вместе с учеными Котийяр также посетила колонию пингвинов.

В Антарктиде должна быть полностью сохранена дикая природа, недоступная для человека. Но даже самые отдаленные места на нашей планете меняются с угрожающей быстротой. Я здесь, чтобы обратить внимание на то, насколько хрупка эта среда, где живут пингвины, киты и тюлени. Их среда обитания, океаны, должна быть защищена,

— сказала Марион.

Актриса также призналась, что впервые живет на корабле, и с огромным интересом наблюдает за работой команды. В своем инстаграме Котийяр, которая в прошлом году присоединилась к съемочной группе фильма «Аннетт», уже успела поделиться живописными снимками, сделанными с борта корабля.

Фото из инстаграма Марион Котийяр

Это последняя часть миссии #PoleToPole от Greenpeace, в которой я участвую в качестве наблюдателя. То, что я вижу, очень увлекательно и глубоко тронуло меня. Я буду публиковать здесь все красоты и делиться интересными моментами, свидетелем которых я стала,

— пообещала Марион.