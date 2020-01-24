Январь 24th, 2020

Уволенная глава Академии Гремми раскрыла всю правду о подтасовках результатов.

Бывшая глава Грэмми Дебора Дуган, которую 16 января отстранили от должности после полугода ее работы, рассказала всю правду о тайнах музыкальной премии.

Дебора выдвинула ряд обвинений против Национальной академии искусства и техники грамзаписи США: начиная от сексуальных домогательств и заканчивая подтасовкой результатов премии.

По словам первой в истории женщины-президента Академии, она постоянно сталкивалась с домогательствами, гендерной дискриминацией, а также ей платили вдвое меньше, чем предыдущим руководителям-мужчинам.

А еще, по словам Деборы, Академия часто подтасовывает результаты голосования. Она утверждает, что члены избирательных комитетов продвигают в шорт-лист артистов, не попадали даже в топ-20. Мол, в прошлом году трек Гранде No Tears Left To Cry не номинированы в категории «Песня года» только потому, что в момент его место заняла другая композиция, более «нужна» члену избирательного комитета.

Дебора Дуган обещает раскрыть общественности всю правду о махинациях Академии, но организаторы премии все обвинения отрицают.