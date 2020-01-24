Январь 24th, 2020

Установлен популярный фрукт, который уничтожает холестерин и повышает либидо





Установлен популярный фрукт, который уничтожает холестерин и повышает либидо. Как оказалось его можно купить в любом супермаркте. Добавление в рацион одного авокадо в день уменьшает количество частиц «плохого холестерина», которые были окисленные, что позитивно сказывается на похудении и здоровье в целом. Также у женщин может возрастать либидо на 15-20 % в среднем возрасте.

Это показало новое исследование группы ученых из США. Подобно тому, как кислород может повредить пищу – например, порезанное яблоко становится коричневым – исследователи считают, что окисление также вредно для организма.



Для эксперимента эксперты набрали 45 взрослых участников с избыточным весом или ожирением.



В начале исследования все участники придерживались двухнедельной диеты, которая имитировала среднестатистическое американское питание и позволяла всем начать эксперимент с аналогичным рационом.



После пяти недель участники с диетой с авокадо имели значительно более низкие уровни окисленного холестерина, чем до начала исследования или после диет с низким и умеренным содержанием жиров.



После диеты с авокадо участники также имели более высокий уровень лютеина и антиоксиданта.



Исследователи добавили, что, поскольку в рационе с умеренным содержанием жира без авокадо есть те же мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в авокадо, вполне вероятно, что фрукт содержит дополнительные биоактивные вещества, которые способствовали преимуществу диеты именно с этим продуктом.