 
 
Январь 24th, 2020

Ученые рассказали, как связаны заболевания сердца с уровнем дохода



У мужчин с низким доходом и плохим сном высокий показатель заболеваний на ишемическую болезнь сердца.
Исследователи Центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны рассказали, почему люди с низкими доходами часто страдают на заболевания сердечно-сосудистой системы и как это связано с недосыпанием.

Об этом сообщает Еurekalert.

В эксперименте приняли участие 111 205 человек из стран ЕС, социально-экономические слои были разделены на высокий, средний и низкий, были собраны истории болезней сердца из медкарт испытуемых (инсульт и ишемическая болезнь). Также люди рассказали, сколько времени в сутках у них уходит на сон, группы сна были поделены на: нормальная продолжительность около 6,5-8 часов, долгий (больше 8 часов) и короткий (до 6 часов) периоды сна.



Эксперимент показал, что мужчины с низким уровнем дохода и низким социальным статусом заболевают на ишемическую болезнь в 13,4% случаев из 100. Это объясняется тяжелой посменной работой и условиями жизни в постоянном шуме и стрессе.

Кроме того, ученные из Китая и Великобритании показали нейронные связи в мозгу, которые связывают бессонницу и развитие депрессии, а также смогли обнаружить участки мозга отвечающие за работу сознания, памяти и принятия решения.

Category: Наука, Новости ﻿
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