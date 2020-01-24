Январь 24th, 2020

Ученные сделали невероятное открытие. Пирамида Хеопса аккумулирует энергию

Ученые сделали невероятное открытие о Великой пирамиде Гизы, которая может фокусировать электромагнитную энергию в своих внутренних камерах и основании.

Загадочное сооружение было построено древними египтянами тысячи лет назад, и специалисты только что узнали о его удивительной силе.

Ученые из Университета ИТМО и Лазерного центра Ганновера обнаружили, что 481-футовое здание способно создавать очаги более высокой энергии в его внутренних помещениях и в его основании. Их исследования были опубликованы в журнале прикладной физики.

Исследовательская группа планирует использовать полученные результаты для разработки наночастиц, которые будут использоваться для разработки датчиков и высокоэффективных солнечных элементов.

Доктор Андрей Евлюхин, научный руководитель и координатор исследования, сказал: «Египетские пирамиды всегда привлекали большое внимание. Мы, как ученые, также интересовались ими, поэтому решили посмотреть на Великую пирамиду как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны ».

«Из-за отсутствия информации о физических свойствах пирамиды нам пришлось использовать некоторые предположения».

«Например, мы предположили, что внутри нет неизвестных полостей, а строительный материал со свойствами обычного известняка равномерно распределен внутри и из пирамиды».

«С этими предположениями мы получили интересные результаты, которые могут найти важные практические применения».

Исследователи смоделировали распределение электромагнитных полей внутри пирамиды при изучении взаимодействия электрических волн.

Ученые пришли к выводу, что пирамида концентрирует эту электромагнитную энергию в своих скрытых камерах, которые включают комнаты, в которых находятся останки фараона Хуфу и его жены.

Есть также третья, незаконченная камера под основанием огромной структуры.

И анализ команды показывает, что мощная пирамида концентрирует электромагнитную энергию во внутренних камерах.

Эти скрытые комнаты включают камеру, в которой хранится мумифицированное тело фараона Хуфу, для которого был построен культовый памятник, и еще одна, построенная для его жены.

Но ученые считают, что необычное открытие об электромагнитной энергии в пирамиде — просто совпадение.

Они полагают, что маловероятно, что древние египтяне знали что-либо о науке, стоящей за ней, и не сделали бы это сознательно.

На строительство пирамиды ушло 20 лет, используя около 100 000 рабов.

Ученые теперь планируют использовать невероятные открытия в гораздо меньших масштабах, которые могли бы создать эффективные солнечные элементы.

Более высокая энергия может быть использована для создания чрезвычайно чувствительных солнечных элементов или даже крошечных датчиков.