Январь 24th, 2020

Тинан Кароль рассказала, как пережила смерть мужа

Украинская исполнительница Тина Кароль стала гостьей нового выпуска программы «Слава +». Звезда рассказала не только о горькой утрате мужа, но и о финансовых проблемах, которые ее постигли после смерти любимого.

По словам исполнительницы, вся ее активное творчество в свое время была обусловлено ​​тем, что когда не стало Евгения Огира, у нее с сыном почти не осталось сбережений на жизнь. Ведь все пошло на лечение мужа, и их параллельно еще ограбили в банке.

«У меня был посттравматический синдром. У меня там осталась тройка долларов. И все. Дальше — кто ты? Сдаться ли не сдаться? Но это не про нас — сдаться», — заявила артистка.

Тина Кароль поделилась, что ее муж Евгений боролся с болезнью до конца. Даже тогда, когда он ничего не понимал и сознание покидало его.

«Рука уже не двигалась, он не владел своим телом. Он пытался мозгом держать все в голове. Он мне не рассказывал, где кто делал ремонт, где какая проводка, где лежат деньги, где отношения, у кого какие бартеры, кто давал предоплату , кто не давал. И он пытался продавать концерт. Я у него забрала телефон, потому что это уже было беспамятство «, — пояснила звезда.

Поэтому Тина Кароль так и не успела получить от мужа завещание, а делать это его рукой без его же сознания — отказалась.

«У нас было общее имущество и он настолько не хотелуходить, не позаботился о том, чтобы подписать завещание заранее. И я не смогла это сделать за него. У меня была возможность сделать это а-ля его рукой за него, но я не позволила этому случиться. Я знала, что у меня будут проблемы. Иу меня есть проблемы с имущества, по наследству, но мне ничто все эти проблемы по сравнению с честью и нашим всем, моей любви к нему. Венябыл уже изолирован от него и он ничего ему не сказал «, — рассказала Тина.