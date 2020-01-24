Январь 24th, 2020

Тина Кунаки удивила всех смелым тату

Французская модель Тина Кунаки отправилась на райский отдых в Рио-де-Жанейро со своим любимым, Венсаном Касселем. Там она показала соблазнительные фотографии в купальнике и временную татуировку, которая взбудоражила воображение поклонников.

Известно, что Венсан Кассель приобрел элитную недвижимость в бразильских краях, поэтому, пока в Европе царит зима, он с женой Тиной нежится на солнце рядом со своим имением.

На одной из фотографий, которую удалось сделать местным папарацци, 22-летняя Кунаки засветила временное тату в виде скорпиона на правой ягодице. Поскольку модель была одета только в купальник, то всем желающим представилась возможность вдоволь его рассмотреть. Кроме рисунка, звездная мама, которая родила от актера первенца только в апреле 2019 года, продемонстрировала отличную фигуру.