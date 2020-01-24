США начинают переброску в Европу крупнейшего военного контингента со времен Холодной войны

Вооруженные силы США дали старт операции по переброске в Европу крупнейшего со времен Холодной войны военного контингента.Около 20 тысяч солдат и 20 тысяч единиц боевой техники будут направлены в европейские страны для участия в учениях Defender Europe 20, которые намечены на апрель-май следующего года и по масштабу не будут иметь себе равных с операции Reforger конца 1980х.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в четверг началась погрузка транспортных средств и тяжелого вооружения на трех военных базах — Форт Худ (в Техасе), форт Блисс (в Нью-Мехико) и форт Стюарт (в Джорджии). По железной дороге технику доставят к портам, откуда до конца февраля она отправится отправки через океан, которая должна завершиться к концу февраля.

«Defender-Europe 20 и сопутствующие учения укрепят стратегическую боеготовность вооруженных сил США, а также способность к быстрой переброске в Европу готовых к бою сил в Европу, чтобы совместно с союзниками партнерами, быстро отреагировать на возможный кризис», — отмечает Пентагон.

Помимо США в учениях примут участие еще 17 государств, которые предоставят 17 тысяч военных. Будут задействованы аэродромы и порты в 14 странах, включая Бельгию, Эстонию, Грузию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды и Польшу.

Главной целью маневров стоимостью 340 млн долларов станет отработка способности к быстрой переброски значительных сил, рассказал Stars and Stripes командующий США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

«Боеготовность — это просто наличие нужных подразделений в нужном месте. Это наша способность быстро перемешать силы и интегрировать их с силами наших союзников», — объяснил он. Подобные учения регулярно проводились во время Холодной войны и, по мнению Вашингтона, снова стали актуальными после конфликта на Украине в 2014 году.

Последний саммит стран НАТО, проходивший в Великобритании с 3 по 4 декабря и приуроченный к 70-летию блока, завершился принятием декларации, в которой 29 стран подчеркнули «незыблемость коллективной обороны», «неразрывность связи между Европой и Северной Америкой», а также принцип, нападение на любого члена союза будет рассматриваться как нападение на всех остальных.

Двумя главными вызовами для НАТО, согласно документу, остаются Россия и Китай. «Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности. Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создают значительные риски для евро-атлантической безопасности», — подчеркивается в декларации.