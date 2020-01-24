Январь 24th, 2020

Сорос инвестирует миллиард долларов на борьбу с климатом

Сорос инвестирует сотни миллионов долларов в борьбу с изменением климата

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос заявил, что на базе университетской сети «Открытое общество» планируется запустить международную платформу для обучения и исследований. Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

Миллиардер упомянул в речи «перегретую» экономику США, доминирование Facebook Inc. и авторитарное правление Си Цзиньпина, Нарендры Моди, Джейрах Болсонаро и Дональда Трампа, которого он назвал «мошенником и абсолютным нарциссом».

«В качестве долгосрочной стратегии наша главная цель заключается в доступе к качественному образованию, в частности образования, которое укрепляет автономию личности, развивает критическое мышление, подчеркивая академическую свободу.

Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира «