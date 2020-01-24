Январь 24th, 2020

Смертельный коронавирус из Китая появился в Украине

Смертельный коронавирус из Китая появился в Украине — представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

Первые результаты обследования озвучила министр Зоряна Скалецкая на брифинге в Киеве в пятницу, 24 января.

Так, отмечается, что в 2 случаях диагноз не подтвердился, еще 1 — ситуация пока расследуется. Регионы, в которых возникла угроза, названы не были.

«Министерство принимает все меры для своевременного выявления коронавируса в Украине. Наша главная задача — не допустить проникновения заболевания в Украине», — рассказала Скалецкая, пообещав проводить подобные брифинги еженедельно.

Также она заверила, что Украина готова к подобным вызовам.

В Минздраве также рассказали, что для подтверждения наличия нового вируса необходимо 2-3 недели для проведения исследования в референс-лабораториях Европы.