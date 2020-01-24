Январь 24th, 2020

Самая сексуальная модель в мире осудила бодишейминг

Знаменитая американская модель Кейт Аптон в 2018 году впервые стала матерью — тогда она родила дочь Женевьеву. Сейчас звезда призналась, что с трудом воспринимала свое тело после родов, но решила отпустить все эмоции и энергию на пользу семье.

Самая сексуальная женщина мира по версии мужского глянца «Maxim» в своем инстаграме часто делится мгновениями материнства. Ее новый пост был посвящен бодишеймингу, ведь она сама после родов стала часто подвергаться критике общества из-за изменившейся фигуры. К публикации она добавила миловидное фото, где кормит грудью свою дочь.

«Каждая женщина чувствует эту необходимость — заняться собой после рождения ребенка. В основном это связано с ненужными и нереалистичными ожиданиями, которые прививаются нам через социальные сети. Я также чувствовала это из-за давления со стороны общества. Я честно пыталась раньше вернуться к тренировкам, хотела следить за своим питанием и ждала, когда килограммы наконец начнут таять. Но в какой-то момент осознала, насколько бессмысленный бодишейминг, и наконец расслабилась. Каждая молодая мама должна дать своему телу время на лечение и насо одитися этими волшебными моментами «, — говорится в заметке Аптон.

Модель добавила, что довольно быстро поняла несколько простых вещей — в период отсутствия сна, грудного вскармливания, восстановление и гормональных изменений в организме ей не нужны дополнительные переживания из-за своего тела. Поэтому всю энергию, которую она тратила на борьбу с мнением людей, решила направить на свою семью.