Подсчитано, во сколько обойдется переселение семьи на Марс на ракете Маска





Маск еще раз подтвердил одной короткой фразой все 3 принципа отъезда на Марс, на которых он, видимо, настаивает. Буквально одной, и у меня от нее (страшное) подозрение, что он не считает важным 4-ый принцип, для меня ключевой.

Фраза такая:

«Надо, чтоб могли поехать все, кто захочет, а для тех, у кого нет денег, организовать займы».



целая новая философия



1.

Заметили, что в этой фразе, совершенно другая, чем существующие концепции «освоения космоса»?Едут те, кто хочет, нормальные, смелые люди, а не какие-то, специально отобранные ведомствами, «один из миллиона», чудо-герои;

2. Переселенцам никто не платит «астрономических» зарплат. Наоборот, они оплачивают из СВОЕГО КАРМАНА стоимость поездки и обустройства. Как это было с Новым Светом (хотя, конечно, будут спонсоры какие-нибудь, полубезумные, скидки, корыстное участие госструктур, распродажа всего земного до нуля и т.п, так же это было и с Новым Светом). Транспортировка на Марс — гигантский, и по размерам, и по доходам, коммерческий бизнес — а не дохлая гос. лавочка, которая чего-то тихо и безнадежно канючит из конгрессменов;

3. Однако, поскольку денег на билет надо много, то будет система займов, с последующей отработкой на Марсе - а работы там будет навалом;

Гениально!

Если по $400,000 с человека, как предлагалось, то набирается $40 миллиардов для первого этапа — до 100,000 марсиан. А потом $400 миллиардов для основного этапа — когда Город растет до 1 миллиона жителей.

Сколько надо денег на билет? И сколько на все переселение?

- $12М горючее до Марса (с дозаправками на земной орбите), это $120,000, так как корабль берет 100 человек

- $2М горючее на перегон обратно (пустого) корабля — ещё вынь да положь $20,000

- $10М амортизация (то есть стоимость) самих Starship кораблей, так как $100М — стоимость строительства, и каждый делает минимум по 10 прогонов туда-обратно. Это большой расход, но если Starships используются для полетов Нью-Йорк-Сидней и Лондон-Токио между рейсами на Марс, то амортизация будет меньше. Допустим $5М марсианская часть, если делить по времени. Значит, амортизация это еще $50,000 с человека (но может быть и до $100,000)

- $1М Еда, вода, сковорода — на перелет и первые два года на 100 человек. Это еще $10,000.

Таким образом, $200,000 на перелет, горючее, амортизацию ракет и минимальные нужды на первые 2 года. Но еще надо подъемные на строительство/оборудование марсианских зданий, на электростанции, на создание рабочих мест на Марсе. Но это, вообще-то, уже даже не расходы, а создание капитала, так что под это можно инвестиции брать или выпускать акции. Мне трудно точно оценить эту часть сейчас, хотя люди Маска, конечно, такие оценки уже 1000 раз сделали.

Сколько стоит, например, компактная атомная электростанция, достаточная для нужд 2000 марсиан? На вскиду, мне кажется, что $200,000 с человека достаточно для многого, но опять гораздо важнее другое. Это не расходы! Это инвестиции в будущие триллионные бизнесы Солнечной Системы. Поэтому, не исключено, что за честь купить акции в этой инфраструктуре еще надо будет бороться.

Скажем, если уж вы переселяетесь, то вам могут продать на $20,000 акций, по квоте. Еще надо заложить страховки, запасы. Но, в целом, $250,000 — разумная оценка для билета, а $400,000 — и для билета вместе с полной инфраструктурой. $250,000 конкретно потратят на вас, а $150,000 — на усилия городского хозяйства иметь там наготове общежития, электричество, теплицы, наработку воды/кислорода, топлива для перегона кораблей назад, и т.п.