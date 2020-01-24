Январь 24th, 2020

Платежная система в Украине изменится к 2022 году

Национальный банк Украины работает на проектом по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022. Его цель — модернизация финансовой инфраструктуры и улучшение конкурентоспособности Украины

Об этом сообщила пресс служба НБУ.

«Стандарт ISO 20022 — это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже. Соответственно, это удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки», — рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

«Credit transfer, direct debit, различные информационные запросы, в том числе о состоянии счета, — все это мы сможем реализовать в отечественной платежной инфраструктуре в соответствии с форматом ISO 20022″, — сказал он.

Планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Системе электронных платежей (СЭП) Национального банка состоится до конца 2021 года.

«Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта» Трансформация финансового сектора «(USAID) и Европейского банка реконструкции и развития», — добавили в НБУ.