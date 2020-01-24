Январь 24th, 2020

Ольга сумская опубликовала нежные фотографии

Актриса Ольга Сумская, которая сейчас активно гастролирует по стране, все же находит время на общение со своими поклонниками и подписчиками в соцсетях. И делится она не только семейными кадрами, о праздновании национальных праздников в кругу близких, с щедрыми застольями и традиционными обрядами, но и более интимными фото.

В своем Instagram Ольга опубликовала серию черно-белых атмосферных снимков из своей спальни, на которых она грациозно позировала перед сном. На лице актрисы не было ни тени усталости, только нега и томный взгляд подчеркнули нежность момента.

Читатели оценили легкость и непринужденность, с которыми позирует любимая актриса и отметили, что время над ней не властно, в глазах искрят озорные нотки, а грация, как у юной девушки: