Январь 24th, 2020

На территорию ОРДЛО заехала гуманитарная помощь ООН

24 января на территорию Отдельных районов Донецкой и Луганской выехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Через КПВВ» Новотроицкое «к временно оккупированной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что для жителей Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.

Напомним, конце 2019-го сообщалось, что ООН собрала $ 82 млн на гуманитарную помощь Донбасса и планирует собрать еще $ 80 млн