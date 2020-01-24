На территорию ОРДЛО заехала гуманитарная помощь ООН

24 января на территорию Отдельных районов Донецкой и Луганской выехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«Через КПВВ» Новотроицкое «к временно оккупированной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что для жителей Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.
Напомним, конце 2019-го сообщалось, что ООН собрала $ 82 млн на гуманитарную помощь Донбасса и планирует собрать еще $ 80 млн
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