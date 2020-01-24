 
 
Январь 24th, 2020

Мозг жертвы Везувия превратился в стекло

помпеУченые идентифицировали частицы блестящего твердого материала внутри черепа жертвы, погибшей во время извержения Везувия. Ими оказался мозг, который под действием высокой температуры (520 градусов) превратился в «стекло». До сих пор стеклянных фрагментов мозга обнаружено не было.

По словам ученых, ткани мозга вообще-то нечасто хранятся за распада плоти. Мозг принадлежит 25-летнему человеку, остатки которой нашли в 1960-х годах. Погибший в результате извержения Везувия навеки застыл на деревянной кровати лицом вниз — поза позволяет предположить, что он спал, когда в городе произошла трагедия.

Кровать была в маленькой комнате в здании, связанной с имперским культом Августа. Жертва, говорят ученые, могла быть охранником; она погибла мгновенно. В стеклянных темных частицах исследователи нашли белки, которые участвуют в формировании мозговых тканей, а жирные кислоты в волосах сформировали термический щит, сохранивший остатки мозга в течение длительного времени. Исследователи объясняют, что высокая температура, которой она была в поселении во время извержения, способна зажечь жир и выпарить мягкие ткани. Затем температура резко упала.

Tags: , | Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>