Январь 24th, 2020

Мозг жертвы Везувия превратился в стекло

Ученые идентифицировали частицы блестящего твердого материала внутри черепа жертвы, погибшей во время извержения Везувия. Ими оказался мозг, который под действием высокой температуры (520 градусов) превратился в «стекло». До сих пор стеклянных фрагментов мозга обнаружено не было.

По словам ученых, ткани мозга вообще-то нечасто хранятся за распада плоти. Мозг принадлежит 25-летнему человеку, остатки которой нашли в 1960-х годах. Погибший в результате извержения Везувия навеки застыл на деревянной кровати лицом вниз — поза позволяет предположить, что он спал, когда в городе произошла трагедия.

Кровать была в маленькой комнате в здании, связанной с имперским культом Августа. Жертва, говорят ученые, могла быть охранником; она погибла мгновенно. В стеклянных темных частицах исследователи нашли белки, которые участвуют в формировании мозговых тканей, а жирные кислоты в волосах сформировали термический щит, сохранивший остатки мозга в течение длительного времени. Исследователи объясняют, что высокая температура, которой она была в поселении во время извержения, способна зажечь жир и выпарить мягкие ткани. Затем температура резко упала.