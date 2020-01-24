Январь 24th, 2020

Катя Осадчая поразила поклонников, сфотографировавшись в платье за 2300 евро

Телеведущая популярной украинской передачи о звездах шоу-бизнеса, Катя Осадчая недавно раскрыла в своем Instagram интригу о том, с чего начнется новый сезон «Светской жизни» и показала первые кадры со съемочной площадки. Образ в восточном стиле поразил воображение поклонников, которые отметили, что стилисты не зря привнесли украинские нотки в наряд знаменитости, от чего лук только выиграл.

Катя Осадчая решила не останавливаться и недавно порадовала еще одним незабываемым нарядомсо съемок. На этот раз она выбрала платье из королевского красного бархата, украшенного блестящими стразами.

На фото ведущая изображена на фоне интерьера в восточном стиле, кокетливо позируя на камеру. Она продемонстрировала глубокий разрез на платье, который обнажил ее ногу. В дополнение к платью Катя выбрала блестящие серьги и два массивных кольца, ее голову украсил ободок со стразами.

«Рабочий марафон так быстро начался, что об отпуске напоминают лишь остатки загара. Но впереди много интересного и скоро премьера нового сезона» Светской жизни «, — поделилась Осадчая с Читатели ее Instagram-страницы.

Стоит отметить, что бренд платья, который Катя показала на своей странице известен по всему миру, и отличается достаточно высоким ценам. Так, например, платье, которое продемонстрировала ведущая, производители оценили в 2360 евро.