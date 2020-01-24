Январь 24th, 2020

Jerry Heil рассказала, с какой песней пойдет на Евровидение 2020

Украинская певица, автор и композитор Jerry Heil, рассекретила название песни для Нацотбора на Евровидение 2020. По словам девушки, ее композиция будет посвящена веганству.

Jerry Heil долго сомневалась по поводу участия в Нацотборе, но все же решилась попробовать свои силы в борьбе за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в этом году.

Накануне в своем Instagram исполнительница хита «Охрана, отмена» сообщила, что трек, который она написала для Национального отбора, посвященный теме веганства.

«Представляете? 2020-й объявлен годом вегана! Вы знали? Как совпало, что именно эта тема мне болела так, что я решила написать трек #VEGAN для выступления на Евровидении», — написала Jerry Heil в блоге.

Певица также опубликовала отрывок из той же песни. По словам Jerry Heil, у нее еще нет полного лирик-видео, поэтому она будет публиковать композицию частично.