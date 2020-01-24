Январь 24th, 2020

Израильский электрический пассажирский самолет загорелся во время испытаний (видео)

Alice Eviation Aircraft

Один из прототипов перспективного пассажирского электрического самолета Alice, разрабатываемого израильской компанией Eviation Aircraft, получил значительные повреждения в результате пожара, который возник во время испытаний бортовых систем летательного аппарата. Как пишет Flightglobal, разработчики в ближайшее время проведут расследование причин пожара, а также оценят ущерб, нанесенный прототипу самолета.

Пожар произошел в аэропорту Прескотта в Аризоне, где проводились наземные испытания самолета. Разработчики предположили, что причиной пожара могла стать внешняя аккумуляторная батарея, которую подключали к бортовой электросети самолета во время испытаний. Другие подробности произошедшего пока неизвестны. Eviation Aircraft пока не объявила, скажется ли пожар на сроках начала летных испытаний Alice, планировавшихся на 2020 год.

Eviation Aircraft впервые обнародовала проект Alice в 2017 году. Самолет получит три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов. Прототип Alice длиной 12 метров рассчитан на 9 пассажиров, но в будущем разработчики планируют создать 22-местную версию летательного аппарата.

Самолет получил удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами будут установлены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части. Максимальная взлетная масса Alice составит 6,4 тонны. Самолет будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 900 киловатт-час массой 3,2 тонны.

Предполагается, что первые версии Alice смогут выполнять полеты на расстояние до 560 километров на скорости до 260 узлов. В конце февраля 2019 года к проекту Alice присоединился немецкий концерн Siemens, который занялся разработкой электромоторов и системы распределения энергии для перспективного израильского самолета.