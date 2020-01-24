 
 
Январь 24th, 2020

Дольф Лундгрен засветился на публике с 24-летней любовницей

дольф62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен, сыгравший в боксерской драме «Крид», побывал на кинофестивале Cana Dorada вместе со своей 24-летней избранницей Эммой Крокдал. Об этом сообщает издание Page Six.

Влюбленные мило позировали фотографам, а после фестиваля Лундгрен вместе со своей спутницей побывали на гала-концерте и в казино. Кроме того, девушка актера поделилась на своей странице в соцсети фотографией с фестиваля. Это первое совместное фото пары, которое было опубликовано в Сети.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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