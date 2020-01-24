Брэд Питт объяснил почему так часто вечером ездит к Дженнифер Энистон в гости. Все очень просто по его словам, и нет никаких домыслов. Просто они хорошие друзья, которые сохранили очень близкие отношения и умеют утешать друг друга.
Корреспондент Entertainment Tonight подступил к актеру с вопросом о его романе с бывшей супругой. Актер сказал, что не читает прессу и не знает, что пишут о нем и Энистон.
Я не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь оставаться в неведении и дальше,— ответил Питт.
Брэд Питт
Однако инсайдеры уверяют, что Брэд лукавит. По их сведениям, вместе с Дженнифер он уже посмеялся над реакцией на их совместными фотографиями с премии Гильдии киноактеров США.
Когда Питт был женат на Анджелине Джоли, Энистон старалась не пересекаться с ними на общих мероприятиях и не попадаться в объектив. Теперь же они оба свободны и все источники из их окружения считают, что отношения Брэда и Дженнифер улучшились.
Брэд сейчас абсолютно трезвомыслящий человек и совсем в другом состоянии, нежели когда они были вместе. Он действительно рефлексирующий парень и много работал над собой. Он извинился перед ней за многие вещи, которые создавали проблемы в их отношениях. Он действительно взял на себя ответственность за свои ошибки, и это изменило их взаимоотношения сегодня. Они оба двигаются вперед,
— говорил инсайдер.
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