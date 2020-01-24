Январь 24th, 2020

Брэд Питт объяснил почему так часто вечером ездит к Дженнифер Энистон в гости

Брэд Питт объяснил почему так часто вечером ездит к Дженнифер Энистон в гости. Все очень просто по его словам, и нет никаких домыслов. Просто они хорошие друзья, которые сохранили очень близкие отношения и умеют утешать друг друга.

Корреспондент Entertainment Tonight подступил к актеру с вопросом о его романе с бывшей супругой. Актер сказал, что не читает прессу и не знает, что пишут о нем и Энистон.

Я не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь оставаться в неведении и дальше, — ответил Питт.

Брэд Питт

Однако инсайдеры уверяют, что Брэд лукавит. По их сведениям, вместе с Дженнифер он уже посмеялся над реакцией на их совместными фотографиями с премии Гильдии киноактеров США.

Когда Питт был женат на Анджелине Джоли, Энистон старалась не пересекаться с ними на общих мероприятиях и не попадаться в объектив. Теперь же они оба свободны и все источники из их окружения считают, что отношения Брэда и Дженнифер улучшились.