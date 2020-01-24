Январь 24th, 2020

Apple выпустит новый бюджетный iPhone

Издание Bloomberg подтвердил запуск нового бюджетного гаджета от Apple — iPhone 9. Ожидается, что производство устройства стартует в феврале, а официальный анонс состоится в марте.

Apple планирует расширить охват мирового рынка накануне выхода 5G-моделей iPhone осенью. Сам смартфон будет прямым наследником iPhone SE, однако по размерам будет ближе к iPhone 8. Скорее всего, он будет иметь экран с диагональю 4,7 дюймов, классическую кнопку со сканером отпечатков Touch ID, а также флагманский процессор A13, как в iPhone 11.

Новинка будет ориентирована на развивающиеся рынки, где сложно продавать смартфоны за $ 1000. По предварительной информации, купить iPhone 9 можно будет за $ 399.