Январь 24th, 2020

Лилия Ребрик умилила домашней фотографией с дочкой

Т елеведущая Лилия Ребрик, которая наконец нашла в своем плотном графике время на уединенный отдых с мужем, недавно засыпала Instagram романтическими кадрами с райского острова.

Как известно, Лилия с мужем Андреем Диким впервые за долгое время полетели на отдых без детей, поэтому, несмотря на лакшери-отдых и красочную природу Мальдив, звездные родители успели соскучиться по своим маленьким дочерям.

По приезду в Киев, Лилия опубликовала свежий пост в соцсетях и рассказала, как ее встретили дома.

«На Мальдивах хорошо, но дома лучше !!!» — написала ведущая под фото, на котором обнимает дочь. Лилия не использовала макияж и была одета в повседневную одежду, потому кадр получился трогательным и очень уютным.

На вопрос комментаторов о теплой встрече в Киеве, Лилия поделилась интересными подробностями.

«Плакали, обнимались, целовались?))» — «дааааа! Полька вообще, как кошка лизалась)», — написала Лилия