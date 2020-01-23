Январь 23rd, 2020

Япония создает космические войска

Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda / DVIDS

Воздушные силы самообороны Японии весной 2020 года пополнятся эскадрильей космических операций. Об этом, как сообщает Jane’s, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее японские власти одобрили выделение 50,6 миллиарда иен (около 460 миллионов долларов) на создание нового подразделения.

Эскадрилья космических операций будет подчиняться командованию Воздушных сил самообороны Японии. Новое подразделение будет приписано к авиабазе в Футю на западе префектуры Токио. Планируется, что к эскадрилье будут приписаны около 20 человек.

Одной из основных задач эскадрильи космических операций станет отслеживание спутников других стран, в первую очередь России и Китая. Кроме того, подразделение будет контролировать японские космические военные разработки, проведение которых будет координироваться с США.

В числе других задач: отслеживание космического мусора и предотвращение его столкновения с космическими аппаратами Японии, налаживание связи со спутниками и устранение помех в радиосвязи. Другие подробности о новой эскадрилье пока не известны.