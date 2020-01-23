В Сибири массово стали рождаться дети с врожденными онкологическими заболеваниями

В Красноярском крае дети стали появляться на свет с врожденными онкологическими заболеваниями. Как рассказал изданию «Проспект Мира» депутат Илья Зайцев, об этом в заксобрании сообщила заведующая отделением онкологии и гематологии «Центра охраны материнства и детства» Марина Борисова.

Она отметила рост детской заболеваемости онкологией в целом и сообщила, что в минувшем году сразу трое детей родились с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. Такие случаи были выявлены впервые.