 
 
Январь 23rd, 2020

В Болгарии троих россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена ядом «Новичок»

© СС0 Public Domain

Трое россиян обвиняются в попытке отравить болгарского бизнесмена, его сына и еще одного человека, предположительно, с помощью яда «Новичок». Об этом говорится в заявлении прокуратуры Болгарии, передает «Дождь».

Сообщается, что граждане России объявлены в международный розыск. Их имена не называются.

По данным прокуратуры, преступление произошло в Софии в конце апреля — начале мая 2015 года. Якобы россияне пытались отравить граждан Болгарии — бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и человека с инициалами В. Т. Гербева, его сына и директора его фирмы «ЕМКО» госпитализировали 28 апреля 2015 года. Врачи установили, что они были отравлены «фосфорорганическими соединениями», характерными для нервно-паралитических веществ группы «Новичок».

По данным Bellingcat, The Insider и Spiegel, минимум восемь сотрудников российской разведки могут быть причастны к отравлению Гебрева. Среди них — Денис Сергеев, которого называют третьим участником отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, писали СМИ. Гебрева пытались убить из-за поставок оружия на Украину в 2014—2015 годах.

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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