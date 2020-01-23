Январь 23rd, 2020

Ученые научились делать бензин из углекислого газа





Институт технологий в Карлсруэ и его партнеры — фирмы Climeworks, Ineratec и Sunfire — построили компактную установку, на которой из углекислого газа, воды и «зеленой» электроэнергии производится экологически нейтральное топливо.

Об этом пишет DW.

Сейчас их изобретение производит по 10 литров топлива за день.



Через два-три года в Карлсруэ собираются построить еще большую установку, способную синтезировать уже по 200—300 литров топлива в сутки. А потом на очереди — мобильный промышленный прототип с производительностью 1 500—2 000 литров в день. Такие установки могут доставляться до альтернативных источников энергии.



«В будущем мы будем производить электроэнергию из возобновляемых источников, — объясняет профессор Роланд Диттмайер. — И лучше всего ее использовать прямо на месте».



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