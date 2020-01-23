Трамп анонсировал снижение налогов для среднего класса

Администрация США готовит еще одно снижение налогов в расчете ускорить экономический рост и помочь президенту Дональду Трампу избраться на новый 4-летний срок.Если предыдущий пакет налоговых стимулов затрагивал корпорации, то новый будет нацелен на потребителей, прежде всего средний класс, сообщил Трамп в интервью Fox News в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в среду.

«Мы снизим налоги для среднего класса, очень сильно снизим», — сказал он, добавив, что официальное объявление последует в ближайшие 90 дней.

Как сообщили Fox Business источники в Белом доме, обсуждается снижение налога на зарплаты (payroll tax), а также расширение льгот по подоходному налогу. Цель налоговых стимулов — ускорить экономический рост, объяснял CNBC на прошлой неделе советник Трампа по экономике Лари Кудлоу.

Первая налоговая реформа Трампа, стартовавшая в 2018 году, заключалась в резком снижении ставки налога на прибыль корпораций — с 35% до 21%. В результате сборы этого налога в американский бюджет упали до уровней начала 1990х: если в 2015 году это было больше 300 млрд долларов, то по итогам прошлого — лишь 130 млрд, следует из данных ФРБ Сент-Луиса.

Новый пакет стимулов, которые Трамп планирует представить в ходе летней избирательной кампании, затронет ключевые источники поступлений в бюджет США: налоги на зарплаты и доходы приносят администрации 85% налоговой выручки (2,945 трлн долларов из 3,451 трлн за 2019 год).

Масштаб налоговых послаблений еще не ясен, однако очевидно, что он еще больше раздует дефицит американского бюджета, который по итогам прошлого года вырос на 23% (до 960 млрд долларов), а в этом, согласно прогнозу конгресса, перевалит за отметку триллион долларов (1,008 трлн). Это 4,6% американского ВВП и почти 22% от размера бюджета. Иными словами, налоговой выручкой не обеспечен каждый пятый доллар американских госрасходов.

Дефицит покрывается за счет долга, размер которого — 80% ВВП — уже достиг уровней Второй мировой войны. Вместе с долгом растет стоимость его обслуживания, съедающая все больше и больше налоговой выручки. В прошлом году на оплату процентов США потратили 372 млрд долларов, или 10,7% от доходов. В 2029-м эта цифра вырастет до 807 млрд долларов, или 13,6% от доходов, прогнозирует бюджетное управление конгресса (CBO).