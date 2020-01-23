Январь 23rd, 2020

Стало известно, как Ди Каприо называет Брэда Питта

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, которые сыграли актера и верного каскадера в фильме «Однажды в Голливуде», очень сблизились на съемочной площадке. И насколько, что Лео начал шутливо называть Брэда «любовником». Об этом Питт рассказал журналистам на красной дорожке SAG Awards, где, кстати, получил награду за роль второго плана в ленте Квентина Тарантино.

«Любовник». Он называет меня «любовником». Это немного сбивает с толку, но я смирился », — пожал плечами Брэд.

Он отметил, что на съемках актеры обычно становятся хорошими друзьями с похожим чувством юмора.

«Мы поддерживаем друг друга, уважаем друг друга, шутим вместе. Это работает. И все получается довольно просто », — рассказал он о сотрудничестве с Ди Каприо.

Кстати, сам Питт называет своего коллегу LDC (по инициалам).