Январь 23rd, 2020

Президент Украины выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи в Давосе — мировые СМИ

В швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный форум. Впервые его участником является бывший комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский.

Вечером в среду, 22 января, состоялось выступление Зеленского перед аудиторией. Точнее – практически перед пустым залом. На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, к, примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.

В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей. В частности, он зачем-то попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Великобритании.

Европейская правда приводит такие слова из выступления Зеленского: «Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Но Европейский Союз, некоторые страны ЕС, также должен хотеть привлечь Украину в ЕС. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос — какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter».

Кроме того Зеленский в ходе выступления стал, вдруг, жаловаться на свою тяжелую судьбу: «Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома».

Между тем, в начале этого года Зеленский угодил в скандал, как раз связанный с его отдыхом. Президент Украины тайно полетел с женой отдыхать в Оман, но был сфотографирован в роскошном отеле Омана. Фотографии попали в СМИ, после чего президенту Украины пришлось выдумывать, что это была официальная поездка, которую он осуществил за свой счет.

Из Давоса Зеленский полетит в Израиль. К слову, недавно президент Украины попытался устроить демарш, настаивая, чтобы ему дали слово в Иерусалиме на форуме по Холокосту. В противном случае Зеленский грозился отказаться от поездки в Израиль. В результате президент Украины так и не выпросил разрешения на выступление, но при этом, и приезд в Иерусалим не отменил.

7 канал, Тель-Авив