Январь 23rd, 2020

Перед отлетом в Канаду Меган Маркл совершила тайный визит

Королевские супруги сейчас находятся в Канаде, где наслаждаются досугом со своим сыном Арчи. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о поклонниках: в сети они опубликовали эффектные снимки, сделанные во время тайного визита представительницы дворца в благотворительную организацию The Mayhew

Ранее директор организации The Mayhew, которая занимается помощью животным рассказала о работе с Меган и подтвердила информацию о том, что герцогиня Сассекская продолжит патронаж организации.

В новом посту герцоги сообщили:

«Ранее в этом месяце герцогиня Сассекская зашла, чтобы увидеть удивительных людей в Мейхью, чтобы услышать о невероятном прогрессе, достигнутом в праздничный период. Герцогиня Сассекская — покровитель Mayhew с января 2019 и долгое время понимает свя связь между благосостоянием животных и сообщества, приветствует людей в Mayhew за жизненно важную работу, которую они выполняют каждый день. От кошек и собак, которые нашли новые дома, к делам о благосостоянии животных, рассмотренных в сообществе. The Mayhew верит в силу единения и особого связи между л дьмы и животными «, — гласит подпись под двумя снимками. На фото герцогиня Меган изображена в темном пальто и голубой рубашке под ним. Ее волосы распущены, руки в карманах, а на лице легкая улыбка.