Январь 23rd, 2020

Один инвестор скупил весь аукцион российского госдолга

Второй с начала года выход Минфина на рынок займов для бюджета завершился с результатом, которого не было ни разу в истории.

На аукционе 5-летних ОФЗ 26229 практически весь объем ушел в руки единственного покупателя. Минфин предлагал бумаги без лимита по объему и собрал заявки на 98,8 млрд рублей.

По итогам размещения ведомство реализовало бумаги на 58,4 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 5,97% годовых. Из них 58 млрд рублей пришлось на гигантскую заявку от единственного инвестора, который был готов получить ставку на 2 базисных пункта ниже рынка, указывают в обзоре аналитики Росбанка.

На следующей неделе Минфин гасит ОФЗ с плавающим купоном на 250 млрд рублей. Возможно, что один участник заранее перекладывается из этого выпуска в среднесрочные ОФЗ, «где еще остался положительный кэрри к ставкам денежного рынка», сказал Bloomberg старший портфельный управляющий УК «Трансфингруп» Станислав Пономарев.

Большой объем неудовлетворенных заявок транслировался в покупки на вторичном рынке, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Монастыршин: по итогам среды доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. — до 5,93% годовых.

На втором аукционе инвесторам предлагались 8-летние инфляционные ОФЗ 52002. Собрав заявки на 50,4 млрд рублей, Минфин удовлетворил 20 на общую сумму 26,7 млрд рублей, в том числе несколько крупных в объеме 1-3 млрд. Доходность по цене отсечения аукционе составила 2,83% годовых.

Спрос на госбумаги, привязанные к инфляции, растет на ожиданиях, что рост цен ускорится во второй половине года по мере, как эффект низкой базы из-за повышенного в прошлом году НДС будет исчезать.

Кроме того, инвесторы держат в уме планы правительства увеличить расходы бюджета. «С учетом последних проинфляционных вводных касательно стимулирования инвестиционного и потребительского спроса, инфляционные бумаги могут быть интересны на среднесрочном горизонте», — отмечает Пономарев.

По итогам двух размещений Минфин привел к бюджет 85,1 млрд рублей, что стало лучшим результатом с мая прошлого года. Всего же за две серии аукционов в январе квартальный план по займам удалось выполнить на 24%, отмечает Росбанк: проданы ОФЗ на 145 млрд рублей из 600 млрд.