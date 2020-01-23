Январь 23rd, 2020

Новый коронавирус в Китае — возможно биологическое оружие?

Новый коронавирус в Китае может быть вырвавшимся из лаборатории биологическим оружием, который разрабатывало правительство. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер и журналист Виталий Рождаев. Так по его словам Ухать известное место,где под прикрытием исследовательских лабораторий много лет ведутся исследования в области биологического оружие. Возможно по этой причине в Китае такие колоссальные меры предосторожности.

«Интересная информация, которая возможно объясняет, почему такие колоссальные меры безопасности в Китае из-за короновируса.

Эпицентр эпидемии сейчас находится в Ухани. А вот Ухань — один из крупнейших центров исследований биологического оружия в Китае. Оружие делалось там под прикрытием исследовательских лабораторий.

А думаю они отлично знают, что за вирус и к чему приведет его распространение.» — написал он, ссылаясь на более ранний материал в СМИ о секретных лабораториях в Ухани.

Власти Китая закрыли ещё два города — Хуанган и Эчжоу. Оба соседствуют с ранее закрытым Уханем (19 миллионов жителей в трёх городах). Карантинный режим очень серьёзный: несмотря на запреты, тысячи жителей других городов стремятся уехать из Уханя, чтобы встретить Китайский Новый год (главный семейный праздник года) дома. «Жители стремятся просочиться сквозь кордоны», говорят власти.