Январь 23rd, 2020

Новая программа с МВФ скоро начнется — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук доволен переговорами с директором-распорядителем Международного валютного фонда, Кристалиной Георгиевой, которые состоялись накануне, и ожидает начала действия программы расширенного финансирования в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил в кулуарах Украинского завтрака в швейцарском Давосе, передает Интерфакс-Украина.

«Ожидаем, что в ближайшие месяцы Программа с МВФ начнется», — сказал Гончарук.

Недавно Международный валютный фонд отметил прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов готов выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после завершения следующей программы финансирования.

В начале декабря 2019 Украина договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 миллиарда долларов.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда на заседании в феврале. Для этого правительство Украины выполнить предварительные меры.