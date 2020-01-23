Январь 23rd, 2020

Невеста Виктора Павлика рассказала, как назовет ребенка

Молодая невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вовсю готовится к предстоящей свадьбе, которая должна состояться в июне. Между тем поклонников артиста интересует, будет ли пара заводить детей, ведь некоторые опасаются становиться родителями после 50-ти.

Недавно девушка говорила, что собирается родить Виктору Павлику ребенка, да еще и не одногоу. Более того — она ​​даже знает, как назовет малыша, если родится сын.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина рассказала, что имя своего преемника выбрала еще в 13 лет, когда училась в восьмом классе.

«Я в 13 лет решила как будут звать моего сына и до этой минуты не изменила своего решения. И замуж решила, что выйду только за того человека, который будет не против назвать сына этим именем. Моего сына будут звать Миша», — написала Репяхова.