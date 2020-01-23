Названы имена людей, которые будут вручать «Оскар» победителям

Американская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки «Оскар». Первая часть списка опубликована на официальном сайте киноакадемии.
Заветные статуэтки будут вручать обладатели прошлогоднего актерского «Оскара»: Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.
«Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии Оскар в прошлом году, чтобы отпраздновать достижения своих коллег, и мы рады приветствовать этих четырех талантов», — отметили продюсеры шоу.
В ближайшее время киноакадемия продолжит называть имена тех, кто присоединится к торжеству.
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