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Названы имена людей, которые будут вручать «Оскар» победителям

оскарАмериканская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки «Оскар». Первая часть списка опубликована на официальном сайте киноакадемии.

Заветные статуэтки будут вручать обладатели прошлогоднего актерского «Оскара»: Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

«Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии Оскар в прошлом году, чтобы отпраздновать достижения своих коллег, и мы рады приветствовать этих четырех  талантов», — отметили продюсеры шоу.

В ближайшее время киноакадемия продолжит называть имена тех, кто присоединится к торжеству.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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