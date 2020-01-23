Январь 23rd, 2020

Motorola назвала дату выпуска складного смартфона Raz

Дата выпуска складного смартфона Motorola Razr перенесена на 6 февраля. Motorola анонсировала раскладной телефон Motorola Razr в ноябре 2019 шода, однако компания отложила выпуск гаджета на рынок, сославшись на высокий спрос.

Свежая информация свидетельствует о том, что предварительные заказы на Motorola Razr начнут принимать в США с 26 января, после чего 6 февраля начнутся продажи.

В США Motorola Razr можно будет купить в сетях Verizon, Walmart и на официальном сайте Motorola. Складное устройство можно будет приобрести по цене $ 1499. Новый Razr также будет доступен и на других рынках, но их список пока не определен.

Точно известно, что Motorola Razr можно заказать в Великобритании, в настоящее время смартфон доступен только по контракту через веб-сайт оператора EE. Сообщается, что заказчикам, которые сделали предварительный заказ, доставят гаджет в течение 28 дней. Это указывает на то, что выпуск Motorola Razr на рынке Великобритании может быть синхронизирован с США.

Motorola Razr получил основной 6,2-дюймовый экран Flex View P-OLED, который поддерживает разрешение Full HD + и соотношение сторон 21: 9 В закрытом состоянии пользователи могут получить доступ к 2,69-дюймового дисплею быстрого просмотра, который поддерживает разрешение 800 × 600 пикселей, для просмотра сообщений и идентификаторов абонентов.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера здесь одинарная — 16-мегапиксельная с диафрагмой F / 1,7 и режимом Night Vision