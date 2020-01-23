Январь 23rd, 2020

Китайцы нашли распространителя нового вируса пневмонии

Наиболее вероятный носитель нового коронавируса 2019 nCoV, который вызывает вирусную пневмонию, вспышка которой недавно начался в китайском городе Ухань — это змеи. Об этом в четверг, 23 января, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале медицинской вирусологии.

«Наши выводы дают основание считать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции», — говорится в исследовании ученых из Пекина, Наньнин, Нинбо и Уханя.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом значительного количества животных и пришли к выводу, что ближайшим к нему оказались два вида змей — южнокитайский многополосный крайт и китайская кобра. В Китае змей часто употребляют в пищу. Продают их повсеместно на рынках. При этом отмечается, что некоторые ученые ставят под сомнение версию передачи вируса к человеку от змеи. Это связано с тем, что когда-то почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих.

По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса от удаленных от человека видов живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. Но само по себе сходство генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов. «Это интересная гипотеза, но нужны эксперименты над животными, чтобы проверить ее», — сказал Чжэн Айхуа.

Между тем количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 570, при этом 17 человек погибли. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань. Есть больные в Таиланде, Японии, Южной Кореи и США.

Также сообщалось, что в Китае разработали метод лечения новой пневмонии. Медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии.