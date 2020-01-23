Китайский вирус обвалил цены на нефть

Цены на нефть резко снизились в среду и продолжают падать в четверг на фоне вспышки коронавируса в Китае, где число заболевших превысило шесть сотен, а погибших — достигло 17 человек.В среду китайские власти объявили карантин в 11-миллионом Ухане, ставшего «родиной» вызывающего тяжелую пневмонию заболевания, случаи которого науже подтвердили власти Японии, Южной Кореи, Гонконга и США.

На опасениях, что возможная эпидемия подорвет спрос на авиаперелеты, а с ними — на авиатопливо и следовательно — нефть, фьючерсы на Brent упали на 3,1% накануне, а в ходе азиатской сессии потеряли еще 1,3%, опускаясь до отметки 62,08 доллара — минимальной с начала декабря.

Контракты на WTI в Нью-Йорке обвалились на 5,1% чуть больше, чем за сутки, и на 9.50 мск торговались по 55,6 доллара, также обновляя минимумы с начала года. Снижение нефтяных котировок отражает «опасения глобального спроса» на нефть, констатирует аналитики CFRA Research Стюарт Гликман.

«Коронавирус передается от человека к человеку, и участники рынка опасаются, что экономический ущерб от эпидемии может быть сопоставим с последствиями эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, — отмечает стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе. — Ситуацию осложняет то, что вспышка вируса произошла в преддверии китайского Нового года (который начнут отмечать в пятницу), когда миллионы граждан КНР активно совершают поездки как внутри страны, так и за границу. В связи с повышенным риском заражения может сократиться активность поездок, что приведет к сокращению спроса на авиационное топливо».

Сейчас мир потребляет каждый день 7,5 млн баррелей авиационного керосина. «Если последствия от распространения нового вируса будут такими же, как при эпидемии атипичной пневмонии, от которой погибли почти 800 человек, спрос на авиационный керосин может сократиться примерно на 0,2 млн баррелей в сутки», — говорит Шейбе.

Рынок нефти подхватил китайский вирус, уже находясь в нездоровом состоянии: рекорды сланцевой добычи в США, а также резкое увеличение поставок из Норвегии и Бразилии в 2020 году обеспечат ему избыток предложения, даже с учетом сокращения производства в ОПЕК.

В первом полугодии мировая добыча превысит спрос на 1 млн баррелей в сутки, заявил в понедельник в Давосе глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. По оценкам МЭА, чтобы обеспечить баланс, ОПЕК нужно качать лишь 28,5 млн баррелей в день — на 400 тысяч меньше декабрьских объемов добычи.