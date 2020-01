Январь 23rd, 2020

Игра Pokemon Go заработала уже $3 млрд





По данным аналитической компании Sensor Tower, с момента запуска игры Pokémon Go летом 2016 года игра была загружена 541 млн раз. Средний расход потребителей на загрузку составил почти $5,6. В четвёртый год своего существования мобильная AR-игра Pokémon Go достигла $3 миллиардов выручки.





Хотя первый год был самым успешным (собрал $832,4 миллиона), игра в настоящее время находится на пути к тому, чтобы побить этот рекорд — в этом году она собрала уже $774,3 миллиона. После своего пика в 2016 году глобальная выручка упала до $589,3 миллиона в 2017 году, а затем выросла до $816,3 миллиона в прошлом году.



Успех Pokémon Go в этом году подстегнуло введение события Team GO Rocket, что помогло достичь в августе около $110 миллионов продаж.



Известно, что на США приходится 36,2 % покупок игроков, за ними следует Япония с 29,4 % и Германия с 6 %. США также лидируют по количеству загрузок (18,4 %), за ними следуют Бразилия с 10,8 % и Мексика с 6,3 %.