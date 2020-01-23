Январь 23rd, 2020

Гончарук пригласил премьера Польши в Украину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился в Давосе со своим польским коллегой, Матеушем Моравецким.

Об этом говорится на странице Гончарука в Facebook.

По словам премьера, он провел с польским коллегой «конструктивній и практический» разговор.

«В фокусе нашей встречи — инфраструктурные проекты, которые Украина и Польша могут совместно реализовать», — написал Гончарук.

«В ближайшее время мы представим» Стратегию развития инфраструктурных объектов Украины «. Пригласил господина Моравецкий в Украину, чтобы показать ему нашу стратегию», — добавил он.