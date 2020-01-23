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Эпидемия коронавируса в Китае вышла из под контроля — заблокированы десятки городов и поселков (видео).

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Эпидемия коронавируса в Китае вышла из под контроля — заблокированы десятки городов и поселков. В настоящий момент в городе Ухань разворачивается несоколько мобильных госпиталей. Десятки тысяч людей уже имеют явные признаки опасного заболевания. По словам жителей городов умерших десятки, если не сотни.
На данный момент в Китае в связи с вспышкой эпидемии короновируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн), Сяньнин (2.6 млн), Сяньтао (1.2 млн), Эчжоу (1.2 млн), Личуань (1.1 млн) и Чиби (550 тыс)

Многие люди теряют сознание прямо в больницах и терапия слабо помогает. Особенная опасность смертного исхода по словам врачей возникает у людей старше 40 лет.

ВОЗ заявила, что пока не будет вводить чрезвычайное положение в связи с эпидемией.

Однако в соцсетях Китая люди реагируют панически. Суммарно эпидемия уже охватила территорию с наслением около 40 миллионов человек. По словам очевидцев люди просто падают в обморок прямо на улицах. Больничных коек в Ухань и близлежащих городах уже не хватает, пишет известный китайский блогер https://twitter.com/badiucao.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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